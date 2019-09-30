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В суд передали дело харьковского полицейского, который застрелил посетителя супермаркета

Киев • УНН

 • 17506 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове, обвинительный акт направлен в суд. Об этом в Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.

В суд передали дело харьковского полицейского, который застрелил посетителя супермаркета

"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - написал он.

По словам Трубы, сегодня в ГБР есть не одно общественно чувствительное производство, точку в котором хочется поставить немедленно.

Напомним, 6 декабря 2018 года в одном из супермаркетов Харькова во время конфликта покупатель ударил ножом работника полиции охраны, а последний выстрелил в мужчину из табельного оружия. Впоследствии покупатель умер.

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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