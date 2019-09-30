В суд передали дело харьковского полицейского, который застрелил посетителя супермаркета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении работника полиции охраны, который в декабре прошлого года застрелил посетителя супермаркета в Харькове, обвинительный акт направлен в суд. Об этом в Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.
"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - написал он.
По словам Трубы, сегодня в ГБР есть не одно общественно чувствительное производство, точку в котором хочется поставить немедленно.
Напомним, 6 декабря 2018 года в одном из супермаркетов Харькова во время конфликта покупатель ударил ножом работника полиции охраны, а последний выстрелил в мужчину из табельного оружия. Впоследствии покупатель умер.
Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.