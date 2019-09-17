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Труба повідомив, коли завершиться слідство у справі про вбивство 5-річного Кирила

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час зустрічі з членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає УНН.

Труба нагадав, що у справі чотирьом людям оголошено підозру.

"Ці люди перебувають в СІЗО. На завершальному етапі експертизи, призначені в цьому провадженні. Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування. Та найважливіше - це остаточна кваліфікація дій кожного з учасників", - сказав він.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

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