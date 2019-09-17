Труба сообщил, когда завершится следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время встречи с членами Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.
Труба напомнил, что в деле четырем людям объявлено подозрение.
"Эти люди находятся в СИЗО. На завершающем этапе экспертизы, назначенные в этом производстве. В течение месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования. Но самое важное - это окончательная квалификация действий каждого из участников", - сказал он.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.