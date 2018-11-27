Труба оскаржить рішення суду про неналежну люстраційну перевірку

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що до кінця тижня подасть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав, що Генеральна прокуратура не здійснила належну люстраційну перевірку щодо нього. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Це рішення ще не вступило в силу. Я готую апеляційну скаргу. І вона цього тижня буде передана у відповідний суд. Хочу запевнити, це рішення не вплине на моє призначення і на зайняття цієї посади”, — сказав Труба.

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За його словами, Окружний адмінсуд у своєму рішенні надав оцінку кожній проведеній люстраційній перевірці. Зокрема, наголосив директор ДБР, він взяв на себе повноваження органу, який проводить люстраційні перевірки.

“Він не лише поставив її під сумнів, він спростував кожні перевірки, що не у праві робити суд. Більше того, він поставив під сумнів і спростував судові рішення, які до цього часу були прийняті його ж колегами”, — додав Труба.

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Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата і визнав, що Генеральна прокуратура не повела належним чином люстраційну перевірку Романа Труби.

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