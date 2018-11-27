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Труба обжалует решение суда о ненадлежащей люстрационной проверке

Труба обжалует решение суда о ненадлежащей люстрационной проверке

Киев  •  УНН

 • 9959 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что до конца недели подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, который признал, что Генеральная прокуратура не провела надлежащую люстрационную проверку относительно него. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Это решение еще не вступило в силу. Я готовлю апелляционную жалобу. И она на этой неделе будет передана в соответствующий суд. Хочу заверить, это решение не повлияет на мое назначение и на занятие этой должности", - сказал Труба.

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По его словам, Окружной админсуд в своем решении предоставил оценку каждой проведенной люстрационный проверке. В частности, отметил директор ГБР, он взял на себя полномочия органа, который проводит люстрационные проверки.

"Он не только поставил ее под сомнение, он опроверг каждые проверки, что не в праве делать суд. Более того, он поставил под сомнение и опроверг судебные решения, которые до сих пор были приняты его же коллегами", - добавил Труба.

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Напомним, 8 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата и признал, что Генеральная прокуратура не повела должным образом люстрационную проверку Романа Трубы.

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