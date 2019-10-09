Труба: на сьогодні у ДБР немає проекту підозри Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на сьогодні у Державному бюро розслідувань немає проекту підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку у жодному з проваджень. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Щодо провадження за можливе недекларування прибутків колишнім президентом Петром Порошенком. Дійсно, такі провадження є, відомості щодо них внесені нещодавно. Ми лише розпочали вивчення і планування, жодних слідчих дій у провадженнях не було", - сказав Труба.
З його слів, до моменту реєстрації кримінального провадження щодо недекларування доходів таких проваджень було 12.
"Відповідно збільшилась їх кількість на 1. У всіх провадженнях експрезидент допитується як свідок... Станом на сьогодні у нас немає проекту підозри експрезиденту Петру Порошенку. Ми проводимо комплекс слідчих дій для встановлення або наявності або відсутності складу злочину високопосадовців держави", - заявив він.
Нагадаємо, Труба заявив, що Порошенка сьогодні викликали у ДБР.