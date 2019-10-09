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Труба: на сьогодні у ДБР немає проекту підозри Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на сьогодні у Державному бюро розслідувань немає проекту підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку у жодному з проваджень. Про це під час брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.

Труба: на сьогодні у ДБР немає проекту підозри Порошенку

"Щодо провадження за можливе недекларування прибутків колишнім президентом Петром Порошенком. Дійсно, такі провадження є, відомості щодо них внесені нещодавно. Ми лише розпочали вивчення і планування, жодних слідчих дій у провадженнях не було", - сказав Труба.

З його слів, до моменту реєстрації кримінального провадження щодо недекларування доходів таких проваджень було 12.

"Відповідно збільшилась їх кількість на 1. У всіх провадженнях експрезидент допитується як свідок... Станом на сьогодні у нас немає проекту підозри експрезиденту Петру Порошенку. Ми проводимо комплекс слідчих дій для встановлення або наявності або відсутності складу злочину високопосадовців держави", - заявив він.

Нагадаємо, Труба заявив, що Порошенка сьогодні викликали у ДБР.

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