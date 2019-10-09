Труба: на сегодня в ГБР нет проекта подозрения Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На сегодня в Государственном бюро расследований нет проекта подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко ни в одном из производств. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"О производстве по возможному недекларированию доходов бывшим президентом Петром Порошенко. Действительно, такие производства есть, сведения о них внесены недавно. Мы только начали изучение и планирование, никаких следственных действий в производствах не было", - сказал Труба.
По его словам, до момента регистрации уголовного производства насчет недекларирования доходов таких производств было 12.
"Соответственно увеличилось их количество на 1. Во всех производствах экс-президент допрашивается как свидетель... По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Мы проводим комплекс следственных действий для установления или наличия или отсутствия состава преступления чиновников государства", - заявил он.
Напомним, Труба заявил, что Порошенко сегодня вызвали в ГБР.