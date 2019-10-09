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Труба: на сегодня в ГБР нет проекта подозрения Порошенко

Киев • УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На сегодня в Государственном бюро расследований нет проекта подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко ни в одном из производств. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

Труба: на сегодня в ГБР нет проекта подозрения Порошенко

"О производстве по возможному недекларированию доходов бывшим президентом Петром Порошенко. Действительно, такие производства есть, сведения о них внесены недавно. Мы только начали изучение и планирование, никаких следственных действий в производствах не было", - сказал Труба.

По его словам, до момента регистрации уголовного производства насчет недекларирования доходов таких производств было 12.

"Соответственно увеличилось их количество на 1. Во всех производствах экс-президент допрашивается как свидетель... По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Мы проводим комплекс следственных действий для установления или наличия или отсутствия состава преступления чиновников государства", - заявил он.

Напомним, Труба заявил, что Порошенко сегодня вызвали в ГБР.

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