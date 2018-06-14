Троє п'яних росіян побилися на борту літака

"З міжнародного єреванського аеропорту Звартноц в поліцію надійшов дзвінок про те, що в літаку, що прямував з Москви до Єревану, відбувається бійка. Після приземлення літака поліція з'ясувала, що троє пасажирів - громадяни Росії - в нетверезому стані побилися один з одним", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили агентству в прес-службі поліції, громадяни Росії були доставлені в лінійний відділ поліції аеропорту Звартноц. Згодом з'ясувалося, що один з ініціаторів бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати пасажирів.



Як повідомляв УНН, вчора після розпивання алкогольних напоїв біля станції метро "Берестейська" в Києві товариші вирішили з'ясувати стосунки, а в результаті один дістав з кишені ніж і вдарив ним опонента. Розпочато кримінальне провадження.