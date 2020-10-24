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Троє футболістів "Шахтаря" потрапили до складу олімпійської збірної Бразилії

Київ • УНН

 • 21006 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Троє футболістів донецького "Шахтаря" отримали виклик в олімпійську збірну Бразилії, передає УНН із посиланням на сайт Федерації футболу Бразилії.

У бразильську збірну відправляться захисник Додо, а також півзахисники Маркос Антоніо і Майкон. Додо і Майкон раніше вже грали за цю збірну, а Маркос Антоніо отримав перший виклик у U-23.

Команда зустрінеться у контрольних поєдинках проти Саудівської Аравії і Єгипту.

Варто відзначити, що у 2021 році збірна Бразилії U-23 повинна захищати свій титул на Олімпійських Іграх в Японії.

Як повідомлялося раніше в УНН, бразильський легіонер “Шахтаря” увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів.

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