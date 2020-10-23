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Бразильський легіонер “Шахтаря” увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Півзахисник донецького “Шахтаря” Тете опинився в команді тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У матчі 1-го туру проти “Реала” на рахунку Тете гол і результативна передача, які допомогли “Шахтарю” здобути перемогу з рахунком 3:2.

Повністю символічний склад такий:

Марко Спорт’єлло (“Аталанта”), Йозуа Кімміх (“Баварія”), Джо Гомес (“Ліверпуль”), Крістіан Ромеро (“Аталанта”), Анхеліньо (“РБ Лейпциг”), Златко Юнузович (“Зальцбург”), Тете (“Шахтар”), Ансу Фаті (“Барселона”), Кінгслі Коман (“Баварія”), Дуван Сапата (“Аталанта”), Ліонель Мессі (“Барселона”).

Зауважимо, що Тете допоміг українській команді вперше з 1999 року обіграти мадридський “Реал”.

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