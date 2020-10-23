Бразильский легионер "Шахтера" вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов

В матче 1-го тура против “Реала” на счету Тете гол и результативная передача, которые помогли “Шахтеру” одержать победу со счетом 3:2.

Полностью символический состав такой:

Марко Спортьелло (“Аталанта”), Йозуа Киммо (“Бавария”), Джо Гомес (“Ливерпуль”), Кристиан Ромеро (“Аталанта”), Анхелиньо (“РБ Лейпциг”), Златко Юнузович (“Зальцбург”), Тете (“Шахтер”), Ансу Фати (“Барселона”), Кингсли Коман (“Бавария”), Дуван Сапата (“Аталанта”), Лионель Месси (“Барселона”).

Заметим, что Тете помог украинской команде впервые с 1999 года обыграть мадридский “Реал”.