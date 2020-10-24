Трое футболистов "Шахтера" попали в состав олимпийской сборной Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Трое футболистов донецкого "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Бразилии.
В бразильскую сборную отправятся защитник Додо, а также полузащитники Маркос Антонио и Майкон. Додо и Майкон ранее уже играли за эту сборную, а Маркос Антонио получил первый вызов в U-23.
Команда встретится в контрольных поединках против Саудовской Аравии и Египта.
Стоит отметить, что в 2021 году сборная Бразилии U-23 должна защищать свой титул на Олимпийских Играх в Японии.
Как сообщалось ранее в УНН, бразильский легионер "Шахтера" вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов.