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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61450 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87164 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120224 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103716 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123034 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100118 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103635 просмотра

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Трое футболистов "Шахтера" попали в состав олимпийской сборной Бразилии

Трое футболистов "Шахтера" попали в состав олимпийской сборной Бразилии

Киев  •  УНН

 • 21006 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Трое футболистов донецкого "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Бразилии.

В бразильскую сборную отправятся защитник Додо, а также полузащитники Маркос Антонио и Майкон. Додо и Майкон ранее уже играли за эту сборную, а Маркос Антонио получил первый вызов в U-23.

Команда встретится в контрольных поединках против Саудовской Аравии и Египта.

Стоит отметить, что в 2021 году сборная Бразилии U-23 должна защищать свой титул на Олимпийских Играх в Японии.

Как сообщалось ранее в УНН, бразильский легионер "Шахтера" вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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