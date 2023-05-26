Троє дитинчат гепарда померли в Індії через виснажливу спеку

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Дитинчата були першими, хто народився в Індії більш ніж за сім десятиліть. Колись широко поширені в Індії, гепарди вимерли в 1952 році через полювання та втрати довкілля. Їхня мати була серед 20 гепардів, яких Індія доставила з Намібії та Південної Африки в рамках амбітного плану щодо повернення найшвидшої у світі наземної тварини до південноазійської країни.

Перше дитинча померло у вівторок, що спонукало ветеринарів національного парку в штаті Мадх'я-Прадеш уважно стежити за матір'ю і трьома дитинчатами, що залишилися. Дитинчата здавались слабкими в четвер вдень - у день, коли температура підскочила до 47 градусів за Цельсієм - і влада втрутилася, щоб допомогти кішкам.

Вони були №слабкими, з недостатньою вагою та сильно зневодненими", а двоє з них пізніше померли, йдеться у заяві представників лісового господарства.

Останнє дитинча, що вижило, знаходиться на лікуванні в реанімації.

Офіційні особи не сказали, що стало причиною смерті, але вважається, що спека в Індії послабила дитинчат. На думку експертів, виживання дитинчат гепарду як у дикій природі, так і в неволі низька.

Додамо

Кішки були представлені з великою помпезністю і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав, що кішки стануть каталізатором зусиль зі збереження занедбаних пасовищ Індії. Але з 20 дорослих гепардів, завезених до Індії, троє – дві самки та самець – загинули.

У всьому світі в дикій природі залишилося менше 7000 дорослих гепардів, і тепер вони населяють менше ніж 9% свого початкового ареалу. Скорочення довкілля через збільшення чисельності населення та зміни клімату є величезною загрозою для них.