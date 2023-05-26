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Трое детенышей гепарда умерли в Индии из-за изнуряющей жары

Трое детенышей гепарда умерли в Индии из-за изнуряющей жары

Киев • УНН

 • 520836 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Трое детенышей гепарда, рожденные большой кошкой, привезенной в Индию из Африки в прошлом году, умерли на прошлой неделе в национальном парке Куно в центральной Индии. Жара в регионе вызвала резкое повышение температуры. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Детеныши были первыми, кто родился в Индии более чем за семь десятилетий. Когда-то широко распространенные в Индии, гепарды вымерли в 1952 году из-за охоты и потери окружающей среды. Их мать была среди 20 гепардов, которых Индия доставила из Намибии и Южной Африки в рамках амбициозного плана по возвращению самого быстрого в мире наземного животного в южноазиатскую страну.

Первый детеныш умер во вторник, что побудило ветеринаров национального парка в штате Мадхья-Прадеш внимательно следить за матерью и тремя оставшимися детенышами. Детеныши казались слабыми в четверг днем - в день, когда температура подскочила до 47 градусов по Цельсию - и власти вмешались, чтобы помочь кошкам.

Они были слабыми, с недостаточным весом и сильно обезвоженными, а двое из них позже умерли, говорится в заявлении представителей лесного хозяйства.

Последний выживший детеныш находится на лечении в реанимации.

Официальные лица не сказали, что стало причиной смерти, но считается, что жара в Индии ослабила детенышей. По мнению экспертов, выживаемость детенышей гепарда как в дикой природе, так и в неволе низкая.

Добавим

Кошки были представлены с большой помпезностью, и премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что кошки станут катализатором усилий по сохранению заброшенных пастбищ Индии. Но из 20 взрослых гепардов, завезенных в Индию, трое – две самки и самец – погибли.

Во всем мире в дикой природе осталось менее 7000 взрослых гепардов, и теперь они населяют менее 9% своего первоначального ареала. Сокращение окружающей среды из-за увеличения численности населения и изменения климата представляет огромную угрозу для них.

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