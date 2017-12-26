Тропічний шторм на Філіппінах: кількість жертв зросла до 240 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок тропічного шторму на Філіппінах зросла до 240 осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“На другому за величиною острові Філіппінського архіпелагу Мінданао знайдені тіла 240 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема зазначено, що, за даними поліції, десятки тіл були витягнуті з річки, яка вийшла з берегів.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 200 осіб, які загинули внаслідок шторму.
Як повідомляв УНН, біля східного узбережжя Філіппін перевернувся паром з 251 людиною на борту, четверо пасажирів загинули.