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Тропічний шторм "Кріс" може досягти берегів Канади 12 липня

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Тропічний шторм “Кріс”, що сформувався в Атлантичному океані приблизно в 245 км від узбережжя штату Північна Кароліна, може в четвер досягти берегів Канади. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадське Національне метеобюро.

“Тропічний шторм „Кріс“ сформувався біля берегів американського штату Північна Кароліна, — йдеться в заяві відомства. — До вечора вівторка або до ранку середи шторм може набрати силу урагану, а до четверга досягти узбережжя (канадської атлантичної — прим.) провінції Нова Шотландія”.

За даними Національного центру зі спостереження за ураганами США, швидкість вітру в епіцентрі цього атмосферного явища зараз становить близько 18 м/с. В даний момент він практично нерухомий, однак, за прогнозами американських метеорологів, шторм, швидше за все, посилиться і буде переміщатися в північно-східному напрямку вздовж атлантичного узбережжя країни. Синоптики попереджають про небезпеку формування великих хвиль, які можуть торкнутися узбережжі Північної Кароліни.

Сезон ураганів зазвичай триває з 1 червня по 30 листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його епіцентрі досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

Нагадаємо, за даними Національного метеобюро, в південній частині провінцій Квебек, Онтаріо, а також в атлантичних регіонах Канади з 29 червня встановилася екстремально спекотна погода, коли протягом дня повітря прогрівається до 30-40 градусів Цельсія. У четвер у Південному Квебеку з урахуванням вологості стовпчики термометрів піднімалися до 45 градусів Цельсія. Кількість жертв аномальної спеки у Канаді зросла до 50 осіб.

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