Трьом футбольним клубам Італії дозволили розпочати тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Уряди двох італійських регіонів дозволили спортивним клубам відновити тренування починаючи із 4 травня, інформує УНН із посиланням на Gazzetta dello Sport.
Серед футбольних клубів Серії А тренування можуть відновити "Фіорентина" (регіон Тоскана), "Лаціо" і "Рома" (обидва - регіон Лаціо).
Варто зазначити, що раніше дозвіл на відновлення тренувань вже отримали клуби з регіонів Емілія-Романья ("СПАЛ", "Сассуоло", "Парма" і "Болонья") і Кампанія ("Наполі").
Проте не кожна з цих команд планує скористатися цим правом. "Парма" та "СПАЛ" будуть очікувати на офіційне рішення влади Італії.
Таким чином, у понеділок тренування відновлять сумарно 8 клубів Серії А з 20. Дата поновлення чемпіонату невідома, однак попередньо - перші матчі після карантину заплановані на середину червня.
Нагадаємо, що в Італії зросла добова кількість нових заражень.