Пандемія COVID-19: в Італії зросла добова кількість нових заражень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Італії кількість померлих від наслідків коронавірусу за добу зросла на 269 до 28 236 випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Міністерство охорони здоров'я Італії.
Кількість нових заражень склала 1965, що трохи вище, ніж показник попереднього дня - 1872.
Тим самим, в цілому з початку спалаху SARS-CoV-2 в Італії виявлено 207 428 заражень.
Нагадаємо, кількість жертв хвороби в Італії стабільно спадає, у реанімації перебуває все менше людей.