Пандемия COVID-19: в Италии возросло суточное число новых заражений
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Италии число умерших от последствий коронавируса в сутки выросло на 269 до 28 236 случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Министерство здравоохранения Италии.
Количество новых заражений составило 1965, что несколько выше, чем показатель предыдущего дня - 1872.
Тем самым, в целом с начала вспышки SARS-CoV-2 в Италии обнаружено 207 428 заражений.
Напомним, количество жертв болезни в Италии стабильно падает, в реанимации находится все меньше людей.