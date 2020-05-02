Трем футбольным клубам Италии разрешили приступить к тренировкам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Правительства двух итальянских регионов позволили спортивным клубам возобновить тренировки начиная с 4 мая, информирует УНН со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Среди футбольных клубов Серии А тренировки могут восстановить "Фиорентина" (регион Тоскана), "Лацио" и "Рома" (оба - регион Лацио).
Стоит отметить, что ранее разрешение на возобновление тренировок уже получили клубы из регионов Эмилия-Романья ("СПАЛ", "Сассуоло", "Парма" и "Болонья") и Кампания ("Наполи").
Однако не каждая из этих команд планирует воспользоваться этим правом. "Парма" и "СПАЛ" будут ожидать официального решения властей Италии.
Таким образом, в понедельник тренировки восстановят суммарно 8 клубов Серии А из 20. Дата возобновления чемпионата неизвестна, однако предварительно - первые матчи после карантина запланированы на середину июня.
Напомним, что в Италии возросло суточное количество новых заражений.