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Трем футбольным клубам Италии разрешили приступить к тренировкам

Киев • УНН

 • 13692 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Правительства двух итальянских регионов позволили спортивным клубам возобновить тренировки начиная с 4 мая, информирует УНН со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Трем футбольным клубам Италии разрешили приступить к тренировкам

Среди футбольных клубов Серии А тренировки могут восстановить "Фиорентина" (регион Тоскана), "Лацио" и "Рома" (оба - регион Лацио).

Стоит отметить, что ранее разрешение на возобновление тренировок уже получили клубы из регионов Эмилия-Романья ("СПАЛ", "Сассуоло", "Парма" и "Болонья") и Кампания ("Наполи").

Однако не каждая из этих команд планирует воспользоваться этим правом. "Парма" и "СПАЛ" будут ожидать официального решения властей Италии.

Таким образом, в понедельник тренировки восстановят суммарно 8 клубов Серии А из 20. Дата возобновления чемпионата неизвестна, однако предварительно - первые матчи после карантина запланированы на середину июня.

Напомним, что в Италии возросло суточное количество новых заражений.

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