Трьох зачеперів зняли з поїзда на Київщині

“Учора, 4 лютого, о 16:30 на станції Сухоліси Білоцерківського району Київської області машиніст вантажного поїзда помітив сторонніх осіб між вагонами зустрічного поїзда. Після зупинки на станції Сухоліси працівник станції разом охоронцем та поліцією зняли з поїзда та затримали трьох хлопців віком близько 20 років”, — йдеться у повідомленні.

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У зв’язку із цим було затримано два вантажні поїзди. Випадок розслідується.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2018 року на об’єктах залізничної інфраструктури травми отримали 580 сторонніх осіб, у тому числі 338 — зі смертельним наслідком. За відповідний період 2017 року було травмовано 586 сторонніх осіб, з них 378 — смертельно. Серед травмованих 24 неповнолітніх віком до 16 років, з них 7 загинули (у 2017 році було травмовано 26 неповнолітніх, з них 9 — смертельно).