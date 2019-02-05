Трех зацеперов сняли с поезда в Киевской области

"Вчера, 4 февраля, в 16:30 на станции Сухолесы Белоцерковского района Киевской области машинист грузового поезда заметил посторонних лиц между вагонами встречного поезда. После остановки на станции Сухолесы работник станции вместе охранником и полицией сняли с поезда и задержали трех ребят в возрасте около 20 лет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом 14-летнего зацепера ударило током

В связи с этим были задержаны два грузовых поезда. Случай расследуется.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года на объектах железнодорожной инфраструктуры травмы получили 580 посторонних лиц, в том числе 338 - со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 года были травмированы 586 посторонних лиц, из них 378 - смертельно. Среди травмированных 24 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли (в 2017 году было травмировано 26 несовершеннолетних, из них 9 - смертельно).