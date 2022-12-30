Британська розвідка вказала на розбіжності у рф щодо ведення війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. кремль призначив генерала-лейтенанта євгена нікіфорова новим командувачем західного угрупування військ рф в Україні, який став уже четвертим на цій посаді. Триваюча плинність кадрів серед старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни міністерством оборони росії. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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Зазначається, що нікіфоров стане щонайменше четвертим командиром формування з початку повномасштабного вторгнення та замінить генерал-полковника сергія кузовлєва, який був призначений лише три місяці тому.
За даними розвідників, як начальник штабу російської східної групи військ протягом перших тижнів вторгнення, нікіфоров брав активну участь у плануванні спроби наступу на Київ через Чорнобильську зону.
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"Західне угрупування військ майже напевно зараз має завдання утримувати правий фланг росії, район Луганської області навколо Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка сторона, ймовірно, може спробувати наступ у цьому секторі, нікіфоров бере на себе важливу оперативну роль у конфлікті", - вказали у британській розвідці.
"Триваюча плинність серед старших російських офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни міністерством оборони росії", - підсумували в МО Британії.
Нагадаємо
ГУР МОУ 26 грудня повідомили, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "захід" в богучарі воронезької області.