Британская разведка указала на разногласия в рф по ведению войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. кремль назначил генерала-лейтенанта евгения никифорова новым командующим западной группировкой войск рф в Украине, который стал уже четвертым на этой должности. Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны министерством обороны россии. Об этом говорится в последнем отчете разведки Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Отмечается, что никифоров станет, по меньшей мере, четвертым командиром формирования с начала полномасштабного вторжения и заменит генерал-полковника сергея кузовлева, который был назначен всего три месяца назад.
По данным разведчиков, как начальник штаба российской восточной группы войск в течение первых недель вторжения, никифоров активно участвовал в планировании попытки наступления на Киев через Чернобыльскую зону.
Цитата
"Западная группировка войск почти наверняка сейчас имеет задачу удерживать правый фланг россии, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового. Поскольку любая сторона, вероятно, может попробовать наступление в этом секторе, никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте", - вказали в британской разведке.
"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны министерством обороны россии", - подытожили в МО Британии.
Напомним
ГУР МОУ 26 декабря сообщили, что в настоящее время генерал никифоров находится на командном пункте группировки войск "запад" в богучаре воронежской области.