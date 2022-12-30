Британская разведка указала на разногласия в рф по ведению войны в Украине

Детали

Отмечается, что никифоров станет, по меньшей мере, четвертым командиром формирования с начала полномасштабного вторжения и заменит генерал-полковника сергея кузовлева, который был назначен всего три месяца назад.

По данным разведчиков, как начальник штаба российской восточной группы войск в течение первых недель вторжения, никифоров активно участвовал в планировании попытки наступления на Киев через Чернобыльскую зону.

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"Западная группировка войск почти наверняка сейчас имеет задачу удерживать правый фланг россии, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового. Поскольку любая сторона, вероятно, может попробовать наступление в этом секторе, никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте", - вказали в британской разведке.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны министерством обороны россии", - подытожили в МО Британии.

Напомним

ГУР МОУ 26 декабря сообщили, что в настоящее время генерал никифоров находится на командном пункте группировки войск "запад" в богучаре воронежской области.