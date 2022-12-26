Окупанти призначили нового командувача західного воєнного округа: у ГУР пояснили причини "заміни"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника сергія кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, передає УНН.
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За даними ГУР, замість кузовльова західний во зс рф очолив генерал-лейтенант євген нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.
Відомо, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «захід» в богучарі воронезької області, додали у ГУР.
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"В якості формальної причини звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф – людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина", - повдіомили у розвідці.
також варто додати, що генерал нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.
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