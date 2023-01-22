Триває розслідування щодо пвк «вагнер» для притягнення до відповідальності їх керівництва – ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Триває розслідування щодо пвк «вагнер», щоб притягнути до відповідальності керівництво і їхніх представників. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє УНН.
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«Ми маємо низку розслідувань по приватним військовим компаніям, які беруть участь у збройному конфлікті на боці російських угрупувань, або входить до їх складу, або принаймні ми точно знаємо, що координується військово-політичним керівництвом. У нас є окремо розслідування по них, включаючи згадану компанію (пвк «вагнер» - ред.) Це надзвичайно масштабне угрупування, яке відоме далеко поза межами України, яке вчиняло цілу низку воєнних злочинів на інших континентах», - розповів Бєлоусов.
Бєлоусов пояснив, що по кожному представнику ПВК або російському військовому, які втекли за кордон, буде ухвалюватися окреме рішення.
«Хтось може бути важливішим, як свідок для розслідування, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини. Якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти, це може бути враховано при обрахуванні покарання, – зазначив Бєлоусов.
Він додав, що щодо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини, в будь-якому випадку буде проводитися процедура екстрадиції і притягнення до відповідальності у національних судах.
Доповнення
Британська розвідка повідомляла, що група "вагнера" має в Україні до 50 тисяч бойовиків.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російський бізнесмен євген пригожин зміцнив свої позиції після того, як міноборони росії визнало участь його ПВК "Вагнер" у захопленні Соледара.