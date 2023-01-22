Продолжается расследование в отношении ЧВК "вагнер" для привлечения к ответственности их руководства - ОГП

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“Мы имеем ряд расследований по частным военным компаниям, которые участвуют в вооруженном конфликте на стороне российских группировок, или входит в их состав, или по крайней мере мы точно знаем, что координируется военно-политическим руководством. У нас есть отдельно расследование по ним, включая упомянутую компанию (пвк „вагнер“ — ред.) Это чрезвычайно масштабная группировка, которая известна далеко за пределами Украины, которая совершала целый ряд военных преступлений на других континентах”, — рассказал Белоусов.

Белоусов пояснил, что по каждому представителю ЧВК или российскому военному, которые сбежали за границу, будет приниматься отдельное решение.

“Кто-то может быть более важным, как свидетель для расследования, если он не совершил при этом военные преступления. Если этот человек совершил военные преступления и при этом хочет содействовать, это может быть учтено при подсчете наказания”, — отметил Белоусов.

Он добавил, что в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления, в любом случае будет проводиться процедура экстрадиции и привлечения к ответственности в национальных судах.

Напомним

Британская разведка сообщала, что группа “вагнера” имеет в Украине до 50 тысяч боевиков.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российский бизнесмен Евгений Пригожин укрепил свои позиции после того, как минобороны россии признало участие его ЧВК “Вагнер” в захвате Соледара.