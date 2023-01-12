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Триває ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки

Київ • УНН

 • 486708 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Наразі все ще триває ДНК-експертиза 54 тіл захисників з Оленівки. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.

Триває ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки

Цитата

«Як повідомлялось раніше, після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу», - йдетья в повідомленні.

Окрім того, представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив присутнім на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу.

«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», - розповів Ангелін.

Повідомляється, що учасники засідання Координаційного штабу домовились вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Доповнення

Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.
За повідомленнями, 29 липня в колонії в Оленівці загинуло 50 українських військовополонених і понад 70 отримали поранення.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

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