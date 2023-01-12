Триває ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Наразі все ще триває ДНК-експертиза 54 тіл захисників з Оленівки. Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає УНН.
Цитата
«Як повідомлялось раніше, після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу», - йдетья в повідомленні.
Окрім того, представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив присутнім на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу.
«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», - розповів Ангелін.
Повідомляється, що учасники засідання Координаційного штабу домовились вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.
Доповнення
Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.
За повідомленнями, 29 липня в колонії в Оленівці загинуло 50 українських військовополонених і понад 70 отримали поранення.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.