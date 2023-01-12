Продолжается ДНК-экспертиза тел погибших героев из Еленовки

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«Как сообщалось ранее, после сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени», - говорится в сообщении.

Кроме того, представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил присутствующим на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса.

«Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длинная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке», - рассказал Ангелин.

Сообщается, что участники заседания Координационного штаба договорились принять меры для ускорения процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Дополнение

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные.

По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.