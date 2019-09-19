Тристоронні переговори щодо газу з Україною і Росією відновляться в жовтні - Шефчович
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Деталі майбутнього контракту між Україною і Росією щодо транзиту газу будуть обговорюватися на наступних тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та РФ, яка відбудеться до кінця жовтня. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович в Twitter, передає УНН.
"Тривалість майбутнього контракту, обсяги і встановлення тарифів будуть розглянуті під час міжвідомчих консультацій за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Ми домовилися повернутися до столу переговорів на політичному рівні до кінця жовтня", - написав Марош Шефчович.
Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі відбулися тристоронні переговори щодо газу.
Раніше в Росії заявили, що тристоронні консультації щодо газу продовжаться через місяць.