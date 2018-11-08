Триразового олімпійського чемпіона ув'язнили за зґвалтування 12-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Триразовий олімпійський чемпіон Фелікс Савон був ув’язнений за зґвалтування неповнолітнього хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gatopardo.
Влада Куби приховувала цю інформацію, але відомий кубинський журналіст Абрахам Хіменес Еноа підтвердив ув’язнення в статті видання Gatopardo. Савон знаходиться за ґратами із 30 вересня після того, як сім’я неповнолітнього повідомила про інцидент поліції.
“Савона звинувачують у зґвалтуванні дитини 12 років. Від сім’ї дитини, яка засудила боксера, та відповідно з коментарями отриманими у тюрмі відомо, що це був не єдиний раз, коли боксер робив подібне. Якщо це справді був не перший випадок, коли колишній боксер напав та зґвалтував неповнолітнього, то очевидно, що триразовий олімпійський чемпіон є педофілом”, — повідомляє видання.
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Довідка: Фелікс Савон народився 22 вересня 1967 р. (51 рік). Є одним із найуспішніших боксерів-аматорів всіх часів. Він виграв три золоті медалі для своєї країни Куби на Олімпійських іграх(Барселона 1992 року, Атлант 1996 і Сідней 2000). Він також виграв шість світових титулів які вінчають його одним із найуспішніших боксерів-аматорів усіх часів.
Як повідомляло УНН, Броварський міськрайонний суд Київської області звільнив під заставу у понад 140 тис. грн одного з двох підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної дівчини.