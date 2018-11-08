Трехкратного олимпийского чемпиона посадили за изнасилование 12-летнего ребенка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107945 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115702 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147446 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128911 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трехкратного олимпийского чемпиона посадили за изнасилование 12-летнего ребенка

Трехкратного олимпийского чемпиона посадили за изнасилование 12-летнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Савон был отправлен в тюрьму за изнасилование несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gatopardo.

Власти Кубы скрывали эту информацию, но известный кубинский журналист Абрахам Хименес Эноа подтвердил заточение боксера в статье издания Gatopardo. Савон находится за решеткой с 30 сентября после того, как семья несовершеннолетнего сообщила об инциденте полиции.

“Савона обвиняют в изнасиловании ребенка 12 лет. От семьи, что обвинила боксера, и по комментариями полученным из тюрьмы известно, что это был не единственный раз, когда боксер совершал подобное. Если это был не первый случай, когда бывший боксер напал и изнасиловал несовершеннолетнего, то очевидно, что трехкратный олимпийский чемпион является педофилом”, — сообщает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты Роналду уладили дело об изнасиловании в 2009 году за 375 тыс. долл.

Справка: Феликс Савон родился 22 сентября 1967 г. (51 год). Является одним из самых успешных боксеров-любителей всех времен. Он выиграл три золотые медали для своей страны Кубы на Олимпийских играх (Барселона 1992 года, Атлант 1996 и Сидней 2000). Он также выиграл шесть мировых титулов, благодаря которым он является одним из самых успешных боксеров-любителей всех времен.

Как сообщало УНН, Броварской горрайонный суд Киевской области освободил под залог в более чем 140 тыс. грн одного из двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

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