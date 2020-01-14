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Тринадцять очок Михайлюка не врятували "Детройт" від поразки в овертаймі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Захисник збірної України Святослав Михайлюк результативно зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА за “Детройт Пістонс” проти “Нового Орлеана”, передає кореспондент УНН.

Вийшовши у старті, уродженець Черкас реалізував два штрафні та забив з проходу у перші хвилини матчу. При другому виході на паркет наш земляк відправив у кільце гостей триочковий. Також йому це вдалося ще двічі після великої перерви, але його клуб поступився в овертаймі — 110:117.

Наш баскетболіст загалом мав 34:28 ігрового часу, за який набрав 13 очок (1/2 двоочкових, 3/6 триочкових, 2/2 штрафних), 2 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі Михайлюк встановив власний рекорд за кількістю підбирань в НБА.

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