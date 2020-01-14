Тринадцать очков Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в овертайме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче регулярного чемпионата НБА за "Детройт Пистонс" против "Нового Орлеана", передает корреспондент УНН.
Выйдя в старте, уроженец Черкасс реализовал два штрафных и забил с прохода в первые минуты матча. При втором выходе на паркет наш земляк отправил в кольцо гостей трехочковый. Также ему это удалось еще дважды после большого перерыва, но его клуб уступил в овертайме — 110:117.
Наш баскетболист вообще имел 34:28 игрового времени, за который набрал 13 очков (1/2 двухочковых, 3/6 трехочковых, 2/2 штрафных), 2 подбора, 2 передачи, 2 перехвата.
Напомним, что в предыдущей встрече Михайлюк установил собственный рекорд по количеству подборов в НБА.