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"Возили з мішком на голові": мер Мелітополя розповів про перебування у російському полоні

"Возили з мішком на голові": мер Мелітополя розповів про перебування у російському полоні

Київ • УНН

 • 180148 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Звільнений з полону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як на нього тиснули російські окупанти в СІЗО. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

"Я перебував у СІЗО Мелітополя. У камері, коли зі мною були переговори, коли від мене треба було щось отримати, часом було п'ять, шість, сім військових зі зброєю.

Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, які знаходяться поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували - і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами і так далі", — розповів Федоров.

Мер зазначив, що всі ці шість днів були для нього досить тяжкими. За його словами, перша спроба обміну виявилася невдалою. Його возили у автомобілі сім годин з мішком на голові. Окупанти ставили Федорову цілу низку вимог.

"Від мене хотіли отримати заяву про звільнення, від мене хотіли отримати якісь документи на призначення якихось заступників, виконання якихось обов'язків. Але ці люди абсолютно безграмотні, нічого не розуміють в українському законодавстві. У нас мер своїм розчерком пера не може звільнитися з роботи, його відставку мають прийняти депутати міської ради. Вони не розуміють, що міський голова не може призначити заступника, за це мають проголосувати депутати міської ради", — зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо

11 березня стало відомо, що російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ними.

16 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Федорова звільнили з рашистського полону, він живий та у безпеці.

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