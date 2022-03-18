"Возили с мешком на голове": мэр Мелитополя рассказал о пребывании в российском плену

Детали

"Я находился в СИЗО Мелитополя. В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня надо было что-то получить, порой было пять, шесть, семь военных с оружием.

Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь человек с оружием, которые находятся рядом, достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию. Или в соседней камере кого-то пытали - и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно можно сравнить с давлением, пытками и так далее. Поэтому все эти шесть дней были довольно тяжелые", - рассказал Федоров.

Мэр отметил, что все эти шесть дней были для него достаточно тяжелыми. По его словам, первая попытка обмена оказалась неудачной. Его возили в автомобиле семь часов с мешком на голове. Оккупанты ставили Федорову целый ряд требований.

"От меня хотели получить заявление об увольнении, от меня хотели получить какие-то документы на назначение каких-то заместителей, выполнение каких-то обязанностей. Но эти люди абсолютно безграмотные, ничего не понимают в украинском законодательстве. У нас мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, его отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что городской голова не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета", — отметил мэр Мелитополя.

Напомним

11 марта стало известно, что российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с ними.

16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Федорова освободили из рашистского плена, он жив и в безопасности.