"Три роки" для Саркозі: експрезиденту Франції знову винесли вирок у справі про прослуховування

КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був засуджений у середу до трьох років ув'язнення, в тому числі одного року з електронним браслетом, за корупцію і зловживання впливом у так званій "справі про прослуховування". Через свого адвоката він повідомив, що має намір оскаржити рішення у суді вищої інстанції, пише УНН з посиланням на France 24.