"Три роки" для Саркозі: експрезиденту Франції знову винесли вирок у справі про прослуховування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був засуджений у середу до трьох років ув'язнення, в тому числі одного року з електронним браслетом, за корупцію і зловживання впливом у так званій "справі про прослуховування". Через свого адвоката він повідомив, що має намір оскаржити рішення у суді вищої інстанції, пише УНН з посиланням на France 24.
Деталі
Апеляційний суд Парижа в середу, 17 травня, залишив у силі обвинувальний вирок щодо Ніколя Саркозі, ухвалений судом нижчої інстанції. Суд визнав колишнього главу держави винним у корупції та зловживанні впливом і засудив його, як і в першій інстанції, до трьох років позбавлення волі, включаючи один рік з електронним браслетом. Це безпрецедентна санкція щодо колишнього президента. Але обвинувачений вже заявив, що має намір подати касацію.
Апеляційний суд раніше уточнив, що на Ніколя Саркозі буде надітий електронний браслет і тому він не потрапить до в'язниці.
Його багаторічний адвокат Тьєррі Герцог і колишній старший суддя Жильбер Азібер були засуджені до таких самих покарань. Апеляційний суд також наклав трирічну заборону на деякі громадянські права Ніколя Саркозі, позбавивши його права балотуватися на виборах, і трирічну заборону на Тьєррі Герцога.
Ніколя Саркозі був засуджений у березні 2021 року до трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, за корупцію та зловживання впливом.
Суд звинуватив Ніколя Саркозі в тому, що у 2014 році, коли він вже не був президентом, пообіцяв допомогти Жильберу Азіберу, на той час судді Касаційного суду, отримати почесну посаду в Монако.
В обмін на це Жильбер Азібер мав надати Ніколя Саркозі конфіденційну інформацію про справу, яку він подав до Касаційного суду.
Ніколя Саркозі хотів скасувати вилучення судовими органами його президентських щоденників в межах розслідування незаконних платежів. Він підозрювався в отриманні грошей від Ліліан Беттенкур, спадкоємиці L'Oreal. Для фінансування своєї виборчої кампанії 2007 року.
Ніколя Саркозі не виграв свою справу в Касаційному суді, а Жильбер Азібер не був призначений в Монако.
Доповнення
Це не єдиний судовий процес щодо колишнього президента. Французька прокуратура вимагає суду над Ніколя Саркозі через звинувачення у незаконному фінансувані його кампанію 2007 року Лівією. Саркозі повинні бути пред'явлені звинувачення в приховуванні розкрадання державних коштів, злочинних асоціаціях і незаконному фінансуванні кампанії. Також прокуратура назвала імена ще 12 підозрюваних.
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