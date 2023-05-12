Франція вимагає суду над Саркозі через фінансування Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Французька прокуратура вимагає суду над колишнім президентом Ніколя Саркозі через звинувачення в тому, що Лівія незаконно фінансувала його кампанію 2007 року, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як заявляє прокуратура Франції, Саркозі повинні бути пред'явлені звинувачення в приховуванні розкрадання державних коштів, злочинних асоціаціях і незаконному фінансуванні кампанії. Також прокуратура назвала імена ще 12 підозрюваних.
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Саркозі допитали стосовно звинувачень у тому, що колишній лідер Лівії Муаммар Каддафі фінансував його успішну президентську кампанію. Колишній президент Франції був визнаний винним у корупції в окремій справі 2021 року. Він став другим главою держави сучасності, якого засудили за злочин після відходу з посади.
Як пише AFP, тепер двом слідчим суддям, які ведуть справу щодо Лівії, потрібно прийняти рішення, чи призначати судовий розгляд у кримінальному суді та за якими звинуваченнями.
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