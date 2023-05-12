Франция требует суда над Саркози из-за финансирования Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Французская прокуратура требует суда над бывшим президентом Николя Саркози из-за обвинений в том, что Ливия незаконно финансировала его кампанию 2007 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Как заявляет прокуратура Франции, Саркози должны быть предъявлены обвинения в сокрытии хищения государственных средств, преступных ассоциациях и незаконном финансировании кампании. Также прокуратура назвала имена еще 12 подозреваемых.
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Саркози допросили относительно обвинений в том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи финансировал его успешную президентскую кампанию. Бывший президент Франции был признан виновным в коррупции в отдельном деле 2021 года. Он стал вторым главой государства современности, которого осудили за преступление после ухода с должности.
Как пишет AFP, теперь двум следственным судьям, которые ведут дело по Ливии, нужно принять решение, назначать ли судебное разбирательство в уголовном суде и по каким обвинениям.
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