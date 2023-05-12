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13 марта, 19:26 • 50645 просмотра

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13 марта, 15:57 • 105758 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108245 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108365 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102102 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96432 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110559 просмотра

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Франция требует суда над Саркози из-за финансирования Ливии

Франция требует суда над Саркози из-за финансирования Ливии

Киев • УНН

 • 969167 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Французская прокуратура требует суда над бывшим президентом Николя Саркози из-за обвинений в том, что Ливия незаконно финансировала его кампанию 2007 года, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как заявляет прокуратура Франции, Саркози должны быть предъявлены обвинения в сокрытии хищения государственных средств, преступных ассоциациях и незаконном финансировании кампании. Также прокуратура назвала имена еще 12 подозреваемых.

Дополнительно

Саркози допросили относительно обвинений в том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи финансировал его успешную президентскую кампанию. Бывший президент Франции был признан виновным в коррупции в отдельном деле 2021 года. Он стал вторым главой государства современности, которого осудили за преступление после ухода с должности.

Как пишет AFP, теперь двум следственным судьям, которые ведут дело по Ливии, нужно принять решение, назначать ли судебное разбирательство в уголовном суде и по каким обвинениям.

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