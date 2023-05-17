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"Три года" для Саркози: экс-президенту Франции снова вынесли приговор по делу о прослушке

"Три года" для Саркози: экс-президенту Франции снова вынесли приговор по делу о прослушке

Киев • УНН

 • 658905 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен в среду к трем годам заключения, в том числе одному году с электронным браслетом, за коррупцию и злоупотребление влиянием по так называемому "делу о прослушке". Через своего адвоката он сообщил, что намерен обжаловать решение в суде высшей инстанции, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Апелляционный суд Парижа в среду, 17 мая, оставил в силе обвинительный приговор в отношении Николя Саркози, вынесенный судом низшей инстанции. Суд признал бывшего главу государства виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил его, как и в первой инстанции, к трем годам лишения свободы, включая один год с электронным браслетом. Это беспрецедентная санкция в отношении бывшего президента. Но обвиняемый уже заявил, что намерен подать кассацию.

Апелляционный суд ранее уточнил, что на Николя Саркози будет надет электронный браслет и поэтому он не попадет в тюрьму.

Его многолетний адвокат Тьерри Герцог и бывший старший судья Жильбер Азибер были приговорены к таким же наказаниям. Апелляционный суд также наложил трехлетний запрет на некоторые гражданские права Николя Саркози, лишив его права баллотироваться на выборах, и трехлетний запрет на Тьерри Герцога.

Николя Саркози был приговорён в марте 2021 года к трём годам лишения свободы, два из которых условно, за коррупцию и злоупотребление влиянием.

Суд обвинил Николя Саркози в том, что в 2014 году, когда он уже не был президентом, пообещал помочь Жильберу Азиберу, в то время судье Кассационного суда, получить почетную должность в Монако.

В обмен на это Жильбер Азибер должен был предоставить Николя Саркози конфиденциальную информацию о деле, которое он подал в Кассационный суд.

Николя Саркози хотел отменить изъятие судебными органами его президентских дневников в рамках расследования незаконных платежей. Он подозревался в получении денег от Лилиан Беттенкур, наследницы L'Oreal. Для финансирования своей избирательной кампании 2007 года.

Николя Саркози не выиграл свое дело в Кассационном суде, а Жильбер Азибер не был назначен в Монако.

Дополнение

Это не единственный судебный процесс в отношении бывшего президента. Французская прокуратура требует суда над Николя Саркози из-за обвинений в незаконном финансировании его кампании 2007 года Ливией. Саркози должны быть предъявлены обвинения в сокрытии хищения государственных средств, преступных ассоциациях и незаконном финансировании кампании. Также прокуратура назвала имена еще 12 подозреваемых.

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