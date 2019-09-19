Три ракети впали на території Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Щонайменше семеро палестинців постраждали під час ракетного обстрілу міста Рафах. Про це в середу повідомила газета Haaretz, передає УНН.
Відзначається, що дві ракети впали неподалік від житлового будинку, а третя поцілила у загородження, що розділяє Ізраїль і сектор Газа.
На даний момент немає інформації про те, хто стоїть за запуском ракет.
Військові Ізраїлю повідомили, що вони засікли “невдалу спробу запуску” з сектора Газа, але жоден снаряд не впав на території Ізраїлю.
Нагадаємо, ЗМІ дізналися про дані розвідки США про участь Ірану в атаці на саудівські нафтопереробні заводи.