Три ракеты упали на территории Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По меньшей мере семь палестинцев пострадали во время ракетного обстрела города Рафах. Об этом в среду сообщила газета Haaretz, передает УНН.
Отмечается, что две ракеты упали неподалеку от жилого дома, а третья поцелила в заграждение, разделяющее Израиль и сектор Газа.
На данный момент нет информации о том, кто стоит за запуском ракет.
Военные Израиля сообщили, что они засекли “неудачную попытку запуска” из сектора Газа, но ни один снаряд не упал на территории Израиля.
Напомним, СМИ узнали о данных разведки США об участии Ирана в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.