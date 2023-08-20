Три безпілотники атакували ростовську область – губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Три безпілотники сьогодні вранці атакували ростовську область рф. Два з них упали на території військової частини в Каменську. Про це повідомив губернатор ростовської області Василій Голубєв, пише УНН.
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«Сьогодні рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе», - написав губернатор у Telegram.
За його словами, по БПЛА нібито успішно відпрацювали засоби РЕБ.
«ППО не застосовували через малий розмір цілі. Два дрони впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська. Жертв і руйнувань унаслідок падіння дронів немає», - повідомив Голубєв.
Доповнення
У російському місті Курську прогриміли гучні вибухи. Очевидці писали, що чули "звук газонокосарки", а потім гучний хлопок у небі над містом
Згодом росіяни заявили, що нібито український дрон атакував залізничний вокзал у Курську.