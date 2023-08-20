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Три беспилотника атаковали ростовскую область – губернатор

Три беспилотника атаковали ростовскую область – губернатор

Киев • УНН

 • 905327 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Три беспилотника сегодня утром атаковали ростовскую область рф. Два из них упали на территории воинской части в каменске. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», - написал губернатор в Telegram.

По его словам, по БПЛА якобы успешно отработали средства РЭБ.

«ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в каменске, еще один - в километре севернее новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - сообщил голубев.

Дополнение

В российском городе курске прогремели громкие взрывы. Очевидцы писали, что слышали "звук газонокосилки", а затем громкий хлопок в небе над городом

Впоследствии россияне заявили, что якобы украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в курске.

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