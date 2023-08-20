Три беспилотника атаковали ростовскую область – губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Три беспилотника сегодня утром атаковали ростовскую область рф. Два из них упали на территории воинской части в каменске. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, пишет УНН.
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«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», - написал губернатор в Telegram.
По его словам, по БПЛА якобы успешно отработали средства РЭБ.
«ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в каменске, еще один - в километре севернее новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - сообщил голубев.
Дополнение
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Впоследствии россияне заявили, что якобы украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в курске.