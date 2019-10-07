Третя поразка: "Манчестер Юнайтед" продовжив падіння в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У матчі 8 туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" не набрав жодного балу на виїзді проти "Ньюкаслу", повідомляє УНН із посиланням на сайти команд.
Єдине взяття воріт сталося на 72 хвилині. Нідерландець Віллемс накрутив кількох опонентів у чужій штрафній та віддав передачу назад, звідки точного пострілу низом завдав Меттью Лонгстафф. Таким чином, "червоні дияволи" зазнали третьої поразки в сезоні АПЛ: перша відбулася від "Крістал Пелас" 24 серпня, а друга – від "Вест Хема" Андрія Ярмоленка.
Зазначимо, що хавбек "сорок" став наймолодшим гравцем в АПЛ, який забив у дебютному матчі (19 років і 199 днів).
Зауважимо, манкуніанці випали з верхньої частини турнірної таблиці й тепер перебувають на 12-му місці (9 балів) із серією з 3 матчів без перемог (загалом 3 поразки в чемпіонаті при 2 перемогах). "Ньюкасл" піднявся на 16 місце (8).
Додамо також, у наступному турі АПЛ "МЮ" пройде екзамен від лідера змагань "Ліверпуль".
Нагадаємо, що напередодні "Манчестер Юнайтед" провів найгірший старт в сезоні за останні 30 років.