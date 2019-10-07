Третье поражение: "Манчестер Юнайтед" продолжил падение в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В матче 8 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" не набрал ни одного балла на выезде против "Ньюкасла", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Единственное взятие ворот произошло на 72 минуте. Голландец Виллемс накрутил нескольких оппонентов в чужой штрафной и отдал передачу назад, откуда точного выстрела низом нанес Мэттью Лонгстафф. Таким образом, "красные дьяволы" потерпели третье поражение в сезоне АПЛ: первое произошло от "Кристал Пэлас" 24 августа, а второе — от "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
Отметим, что хавбек "сорок" стал самым молодым игроком в АПЛ, который забил в дебютном матче (19 лет и 199 дней).
Заметим, манкунианцы выпали из верхней части турнирной таблицы и теперь находятся на 12-м месте (9 баллов) с серией из 3 матчей без побед (всего 3 поражения в чемпионате при 2 победах). "Ньюкасл" поднялся на 16 место (8).
Добавим также, в следующем туре АПЛ "МЮ" пройдет экзамен от лидера соревнований "Ливерпуль".
Напомним, что накануне "Манчестер Юнайтед" провел худший старт в сезоне за последние 30 лет.