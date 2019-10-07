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Третье поражение: "Манчестер Юнайтед" продолжил падение в АПЛ

Киев • УНН

 • 10510 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В матче 8 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" не набрал ни одного балла на выезде против "Ньюкасла", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Третье поражение: "Манчестер Юнайтед" продолжил падение в АПЛ

Единственное взятие ворот произошло на 72 минуте. Голландец Виллемс накрутил нескольких оппонентов в чужой штрафной и отдал передачу назад, откуда точного выстрела низом нанес Мэттью Лонгстафф. Таким образом, "красные дьяволы" потерпели третье поражение в сезоне АПЛ: первое произошло от "Кристал Пэлас" 24 августа, а второе — от "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Отметим, что хавбек "сорок" стал самым молодым игроком в АПЛ, который забил в дебютном матче (19 лет и 199 дней).

Заметим, манкунианцы выпали из верхней части турнирной таблицы и теперь находятся на 12-м месте (9 баллов) с серией из 3 матчей без побед (всего 3 поражения в чемпионате при 2 победах). "Ньюкасл" поднялся на 16 место (8).

Добавим также, в следующем туре АПЛ "МЮ" пройдет экзамен от лидера соревнований "Ливерпуль".

Напомним, что накануне "Манчестер Юнайтед" провел худший старт в сезоне за последние 30 лет.

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