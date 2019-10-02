"Манчестер Юнайтед" провів найгірший старт в сезоні за останні 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У поєдинку сьомого туру Англійської Прем'єр-Ліги "Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі зіграв внічию з лондонським "Арсеналом", повідомляє УНН з посиланням на Opta Sports.
Наприкінці першої половини за "червоних дияволів" відзначився Мактоміней, але три очки господарі "Олд Траффорд" втратили на 59 хвилині, коли пропустили м'яч від Обамеянга – 1:1.
Таким чином, команда Оле-Гуннара Сульшера після семи проведених матчів посідає 10-е місце в турнірній таблиці, набравши дев'ять очок.
Цей показник "МЮ" є найгіршим в чемпіонаті з сезону-1989/90, коли команда в семи турах набрала сім очок.
Додамо, що сезон 1989/90 "Юнайтед" завершив на 13-му місці.