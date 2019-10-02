"Манчестер Юнайтед" провел худший старт в сезоне за последние 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В поединке седьмого тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче сыграл вничью с лондонским "Арсеналом", сообщает УНН со ссылкой на Opta Sports.
В конце первой половины за "красных дьяволов" отметился Мактоминей, но три очка хозяева "Олд Траффорд" потеряли на 59 минуте, когда пропустили мяч от Обамеянга - 1:1.
Таким образом, команда Оле-Гуннара Сульшера после семи проведенных матчей занимает десятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.
Этот показатель "МЮ" является худшим в чемпионате с сезона-1989/90, когда команда в семи турах набрала семь очков.
Добавим, что сезон 1989/90 "Юнайтед" завершил на 13-м месте.