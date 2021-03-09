Третя хвиля почалась: Степанов заявив про збільшення кількості COVID-хворих за тиждень на 10 тис. осіб

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“За минулий тиждень у нас загалом захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, де було трішки більше, ніж 44 тисячі — тобто, майже на 10 тисяч більше хворих ми зафіксували за минулий тиждень”, — сказав Степанов.

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З його слів, МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань: за минулий тиждень методом ПЛР та експрес-тестами було зроблено 373,5 тис. тестувань.

“В той же час ми, як і решта країн світу, вже декілька днів, майже тижнів, поспіль фіксуємо зростання кількості хворих і, як наслідок, кількості госпіталізованих... На ранок понеділка в наших лікарнях перебувало 26 525 осіб. Ми можемо констатувати, що зараз, як і в усьому світі, почалась третя хвиля пандемії коронавірусу”, — додав він.

Доповнення

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже 1,41 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 березня, — 3,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу — понад 1,8 тисячі. Хворіють на сьогодні 183 628 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 2 210 осіб.