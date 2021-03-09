Третья волна началась: Степанов заявил об увеличении числа COVID-больных за неделю на 10 тыс. человек

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"За прошедшую неделю у нас в целом заболело 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, где было чуть больше, чем 44 тысяч - то есть, почти на 10 тысяч больше больных мы зафиксировали за неделю", - сказал Степанов.

Детали

По его словам, Минздрав продолжает увеличивать количество тестирований: за прошедшую неделю методом ПЦР и экспресс-тестами было сделано 373,5 тыс. тестов.

"В то же время мы, как и остальные страны мира, уже несколько дней, почти недель, подряд фиксируем рост количества больных и, как следствие, количества госпитализированных... На утро понедельника в наших больницах находилось 26 525 человек. Мы можем констатировать, что сейчас, как и во всем мире, началась третья волна пандемии коронавируса", - добавил он.

Дополнение

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи. Болеют сегодня 183 628 человек, за сутки число активных больных выросло на 2 210 человек.